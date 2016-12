Rautakorpi ja valtaosa hänen valmennusryhmästään saivat lähtöpassit sen jälkeen, kun Suomen joutuminen alle 20-vuotiaiden miesten MM-putoamiskarsintaan oli varmistunut. Nurmisen mukaan joukkue on selkeästi alisuorittanut MM-turnauksessa.

Jääkiekkoliitto kertoi aiemmin, että Ahokas korvaa Rautakorven tästä päivästä lähtien. Ahokas on valmennuksesta päävastuussa jo Suomen alkusarjan viimeisessä ottelussa Sveitsiä vastaan.

Ahokas olisi ollut seuraava Nuorten Leijonien päävalmentaja tulevalla kaudella Rautakorven jälkeen. Ahokas luotsasi viime keväänä Suomen alle 18-vuotiaat MM-kultaan.

Valmennuksessa ovat mukana tulevissa karsintasarjan otteluissa myös Tommi Niemelä sekä maalivahtivalmentaja Aki Näykki.

– Nopeasti tämä tuli, mutta tilanne on tämä. Pitää elää tässä hetkessä. Nyt pitää vain saada paras irti. Sehän tässä on hyvä asia, että suurin osa pojista on minulle tuttuja, ja olen heitä valmentanut, Ahokas kommentoi Ylelle.

Nuoret Leijonat A-lohkon jumbosijalle

Nuoret Leijonat joutui putoamiskarsintaan Sveitsin voitettua Tanskan alle 20-vuotiaiden MM-kisojen alkulohkopelissä Kanadassa. Ottelu pelattiin yöllä Suomen aikaa.

Karsintaotteluiden häviäjä putoaa MM-kisojen B-sarjaan.

Karsintaottelut pelataan alkulohko-otteluiden päätyttyä. A-lohkon jumboksi jäänyt Suomi kohtaa karsintasarjassa B-lohkon viimeisen, eli Latvian. Suomen karsintavastustaja varmistui, kun Slovakia voitti Latvian yön alkulohkopelissä maalein 4–2.

Mestaruutta puolustanut Suomi on hävinnyt kolme ensimmäistä otteluaan alkulohkossa, kun vastassa ovat olleet Tshekki, Tanska ja Ruotsi. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä pelattavalla alkulohko-ottelulla Sveitsiä vastaan ei ole enää merkitystä. Jos Tanska olisi voittanut yöllä pelatun ottelun Sveitsiä vastaan, Suomen toivo MM-kisojen puolivälieräpaikasta olisi säilynyt. Tuolloin edessä olisi ollut pakkovoitto Sveitsistä.

Sveitsin ja Tanskan tiukille menneessä ottelussa voittaja ratkesi vasta voittolaukauskilpailussa. Ottelu päättyi maalein 5–4.

Turnauksen yllättäjä Tanska takoi heti ensimmäisessä erässä kolme maalia. Sveitsi kuitenkin teki huiman nousun ja aloitti kaventamisen ensimmäisen erän lopulla. Kolmannessa erän alussa tilanne oli jo tasoissa luvuin 4–4. Voittolaukauskilpailussa voiton Sveitsille ratkaisi Marco Miranda.

