– Tehtäväni on löytää keinot voittoihin, Westbrook sanoo. AFP/LEHTIKUVA

NEW YORK

Takamies Russell Westbrook hurjasteli koripallon NBA-kierroksella kauden kahdeksannen tripla-tuplansa, kun hänen edustamansa Oklahoma kaatoi New Yorkin luvuin 112–103. Westbrook pussitti 27 pistettä, kahmi 18 levypalloa ja jakoi 14 koriin johtanutta syöttöä.

Westbrookin tämän kauden keskiarvot pisteissä, levypalloissa ja syötöissä ovat niin ikään tripla-tuplalukemissa. Hän on tehnyt keskimäärin 30,9 pistettä, ottanut 10,4 levypalloa ja antanut 11,3 koriin johtanutta syöttöä.

NBA:n historiassa vain yksi pelaaja, Oscar Robertson kaudella 1961–1962, on saavuttanut kauden keskiarvokseen tripla-tuplan.

– Rehellisesti sanottuna minua ei kiinnosta vastaava ennätys. Tehtäväni on löytää keinot voittoihin. Nyt meillä on kolme voittoa putkeen, ja se on kaikista tärkein asia minulle, Westbrook sanoi.

STT