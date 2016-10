Sebastien Ogier on viittä vaille rallin maailmanmestari, neljättä kertaa peräkkäin. Ranskalainen oli Korsikan MM-rallin voiton jälkeen melko varma mestaruudesta, vaikka matemaattisesti Norjan Andreas Mikkelsenillä on vielä mahdollisuuksia kauden jäljellä olevissa kisoissa.

– Aika hyvältä näyttää meidän osaltamme, Ogier sanoi MM-sarjan tv-haastattelussa.

Korsikan ykkössija oli Ogierin 36:s MM-sarjassa. Ranskalainen iloitsi voiton jälkeen etenkin siitä, että onnistui ensi kertaa urallaan voittamaan Korsikalla.

– Tämä on niin historiallinen kisa. Halusimme ehdottomasti voittaa.

Voittoa puolustanut Jari-Matti Latvala pettyi viikonloppuna ajoonsa ja etenkin Volkwageninsa säätöihin.

– Ei tässä voi syyttää kuin itseään, Latvala sanoi MM-sarjan radiolle ja arvioi säätäneensä autonsa väärin testien perusteella.

Latvala on MM-sarjassa viidentenä, kun kaudesta on ajamatta kolme kilpailua. Hän on 11 pisteen päässä kolmossijasta.

Korsikalla Latvala hävisi Ogierille minuutin ja 35 sekuntia. Belgian Thierry Neuville otti kakkossijan ja Norjan Andreas Mikkelsen oli kolmas.

MM-pisteissä Ogierilla on 68 pisteen johto Mikkelseniin. Voitosta saa 28 pistettä, jos kisan lisäksi voittaa viimeisenä ajettavan niin sanotun power stage -erikoiskokeen.

