Juhani Tamminen sanoo, ettei hän ole muuttanut kantaansa. Hänen mukaansa Henri Kontinen on ykkösvalinta Vuoden urheilija -palkinnon saajaksi. Kuva: Minna Hirvelä

Tamminen kertoi Ilkan ja Pohjalaisen verkkohaastattelussa, että hänen mielestään tennispelaaja Henri Kontinen pitäisi valita Vuoden urheilijaksi ennen jääkiekkoilja Patrik Lainetta.

Tampereella ilmestyvä Aamulehti kertoi nettijutussaan, että Tammisen valinta olisi Laine.

– Sanomisiani tulkitaan näköjään eri lailla. Seison sanojeni takana. Kaksi veljestä Kontinen ja Laine ovat ylitse muiden. Kavereilla on hiuksen hieno ero. Tennis on globaalisesti laajemmin harrastettu laji kuin jääkiekko. Sen vuoksi Kontinen ajaa ohi. Samalla Kontisen Wimbledonin voitto on suomalaisessa urheilussa läpimurto.

Tammisen valinta Vuoden joukkueeksi on miesten salibandyn maailmanmestaruuden voittanut joukkue. Vuoden valmentajaksi hän valitsisi salibandymaajoukkueen päävalmentaja Petri Kettunen.

HANNU LUSA