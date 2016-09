Jo muutamia vuosia on pohdittu, löytyykö Suomesta ikääntyvien keihästähtien Antti Ruuskasen ja Tero Pitkämäen jälkeen kansainvälisen tason keihäsosaamista. Vastaus saattaa löytyä Äänekoskelta.

Jami Kinnunen on 21-vuotias ja heittää keihästä, heittää vieläpä melko pitkälle. Elokuussa hän voitti yleisurheilun nuorten SM-kisat Lappeenrannassa tuloksella 75,20 metriä sekä Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuden Espoossa tuloksella 76,88 metriä.

Vielä on kuitenkin matkaa isä Kimmo Kinnusen maailmanmestaruusheittoon, joka kantoi 90,82 metriä Tokiossa vuonna 1991.

Jami on nähnyt isänsä heiton videolta monen monta kertaa. Takaraivossa on ajatus, että Tokion olympialaisissa olisi hieno edustaa Suomea vuonna 2020.

– Kyllähän Tokio on jostain syystä hieno paikka suomalaiselle keihäänheitolle, Jami Kinnunen tuumaa.

Odotukset eivät ole aivan pienet, kun Kinnunen tulee heittopaikalle. Ennen maailmanmestari-isää Kinnusten keihäsklaania edusti Jorma Kinnunen.

Nyt 74-vuotias Jami Kinnusen isoisä heitti olympiahopeaa vuonna 1968. Aikansa maailmanennätys syntyi vanhanmallisella keihäällä vuonna 1969 tuloksella 92,70 metriä. Saavutukset antoivat seniori-Kinnuselle liikanimen "Äänekosken pikkujättiläinen".

Jami Kinnusen vahvuuksia puolestaan ovat hänen oman arvionsa mukaan rauhallisuus ja sitkeys. Nyt on oikea aika harjoitella ja katsoa, mihin rahkeet riittävät.

– Olen huomannut, että en tykkää hävitä. Minulla on voittamisen nälkä.

Perhe kannustaa, ja Kimmo-isä myös valmentaa Jamia. Seuraavia tavoitteita ovat ensi vuoden 22-vuotiaiden EM-kisat ja 80 metrin ylitys. Kasvut on kasvettu ja urheiluvammoistakin selvitty. Äiti Sari Kinnunen luottaa poikansa vakauteen ja arkijärkeen.

– Fiksumpi painos Kimmosta, hän luonnehtii.

Kultainen mitali on siis myös kolmannen sukupolven Kinnusen mielessä, ja mikäpä olisi sen parempi paikka lunastaa odotukset kuin Tokio.

Kun Kimmo Kinnunen voitti maailmanmestaruuden, Kari Männyn isännöimässä Ylen kisastudiossa nähtiin ilon kyyneliä. Jorma-isä pomppasi pystyyn heiton jälkeen, ja myöhemmin lähetyksessä todistettiin liikuttunutta puhelua Liisa-vaimolle Äänekoskelle.

Arkistopätkän televisiolähetyksestä voi katsoa edelleen YouTubesta. Siitä näkee, että MM-kisat ovat olleet koko perheen yhteinen ponnistus. Tunteiden ottaessa vallan Jorma Kinnunen huolehtii, riittävätkö kotona varmasti maljakot, kun onnittelukukkia alkaa tulla.

– Yhessähän tätä on tehty. Onko se ollu tungosta? hän kysyy vaimoltaan.

– No jonkun verran. Koko ajan puhelimet soi ja luuri on pöyällä ja... Liisa vastaa.

– No vissiin kukkia ei oo vielä tullu?

– On, on!

– No niin, ohan sulla maljakoita?

– On, on. Niitä on yli sata. Siinä ei oo mitään pulmaa.

Vieläköhän sukumaljakot ovat tallessa tulevaa tarvetta varten?

Kinnusen kolme sukupolvea keihäänheittäjiä:

Jami Kinnunen

21 vuotta, asuu Äänekoskella.

Keihäänheiton nuorten SM-voittaja Lappeenrannassa 2016 tuloksella 75,20 metriä. Espoossa Pohjoismaiden mestaruus 76.88 metrillä.

Naimaton, seurustelee pikajuoksija Aino Pulkkisen kanssa.

Kimmo Kinnunen

48 vuotta, asuu Äänekoskella.

MM-kultaa 1991, MM-hopeaa 1993. Vuoden Urheilija 1991.

Keihäänheiton lajivalmentaja, valmentaa muun muassa poikaansa Jamia.

Vaimo Sari Kinnunen (ent. Raumala), lapset Jami, Juuli, Jirko ja Jasmi.

Jorma Kinnunen

74 vuotta, asuu Äänekoskella.

Olympiahopeaa 1968, ME 92,70 metriä 1969.

Valmensi poikaansa Kimmoa tämän aktiiviuran aikana.

"Äänekosken pikkujättiläinen".

