Tällä kaudella Koivula on ollut yksi Ilveksen liigajoukkueen parhaista hyökkääjistä, ja hänet valittiin alle 20-vuotiaiden maajoukkueen MM-leiriryhmään.

– Voin sanoa, että nyt en jää joukkueen ulkopuolelle. Kaiken teen mitä vain pystyn tekemään sen eteen, että paikka joukkueesta irtoaa, Koivula lupasi päivää ennen MM-leirin alkua.

Ja lupauksensa Koivula myös piti. Hän taisteli itsensä MM-joukkueeseen.

Hän uskoo hyvän seurajoukkuekauden kantavan eteenpäin myös maajoukkuepaidassa. Koivula on osoittanut vaarallisuutensa, ja syksy Liigassa tuotti pisteet 6+10=16.

– Viime talvena tein pitkän sopimuksen Ilveksen kanssa, joten tämän kauden kuviot olivat selvillä jo hyvissä ajoin.

– Kai ne jotkut lähtevät Pohjois-Amerikan juniorisarjoihin suurien ottelumäärien ja ison peliajan perässä, mutta itse olen saanut hyvin peliaikaa Liigassa.

– Kausi on mennyt hyvin, ja olen kehittynyt pelaajana. Peli on parantunut koko ajan, tulosta on tullut ja valmennus on luottanut minuun. Olen osoittanut olevani luottamuksen arvoinen.

Monille Ilveksen ja Tapparan A-nuorista ponnistaville pelaajille Lempäälän Kisan Mestis-joukkue on tuttu osoite ennen Liigaan pääsemistä.

– Luodon Joona sanoi, että Koivulalle on LeKin kopissa paita valmiina. Sanoin, että ei kiitos, Koivula virnistää viitaten LeKissä ja Tapparassa tällä kaudella pelanneen maajoukkuekaverinsa sanoihin.

HELSINKI, STT