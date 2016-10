Heistä yksi on Kauko "Kake" Nieminen, 37, joka on ajanut ammattilaiskuljettajana. Suomen parhaimpiin kuljettajiin lukeutuneen miehen päätöskilpailu oli tänään Seinäjoella Routakallion speedwayradalla.

– Paljon on kisoja ajettu, ja nyt tuntuu siltä, että mittari on täynnä. On aika kääntää uusi sivu elämässäni ja keksiä jotain uutta. Kun tuhat kilpailua on rikki, eikö se riitä yhdelle miehelle, Nieminen sanoi.

Jäähyväiskilpailun ajoi myös toinen Seinäjoen Moottorikerhon kasvatti Juha Hautamäki, joka on Niemisen tavoin napannut SM-mitaleja.

Sen sijaan ainakin yhden kilpailun paluun teki 41-vuotias Kaj Laukkanen

– Kun Kake ja Juha ajoivat viimeisen kilpailunsa seuran juhlakilpailussa, halusin olla mukana, koska olen edustanut seuraa 90-luvulta asti.

JARNO RANTA