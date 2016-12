Oikeuskanslerin arviot lainvalmistelun puutteista ovat vakavia, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kirjoittaa blogissaan. Hänen mukaansa lainvalmisteluun liittyvä ongelma on pidempiaikainen, mutta hallitus on siihen puuttunut ja reagoinut. Sipilän mukaan hallitus on perustanut esimerkiksi lainsäädännön riippumattoman arviointineuvoston.