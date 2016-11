Djokovic oli pitänyt maailmanlistan ykkössijaa kesästä 2014 lähtien. ATP:n nettisivujen mukaan hän pysyi piikkipaikalla yhtäjaksoisesti 122 viikkoa.

29-vuotias Murray on toiseksi vanhin miespelaaja, joka on ensi kertaa maailmanlistan kärjessä. Australialainen John Newcombe oli 30-vuotias vuonna 1974 yllettyään listan kärkeen. Listaa on julkaistu vuodesta 1973 lähtien.

Tuoreimmalla naisten maailmanlistalla kärjessä jatkaa saksalainen Angelique Kerber. Suomen Henri Kontinen on miesten nelinpelilistalla kymmenentenä.

