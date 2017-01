Salibandyliigan tähänastinen tämän kauden yleisökeskiarvo on kaikkien aikojen korkein. Erityisen komeita katsojalukuja on nähty Suomen joulukuussa voittaman maailmanmestaruuden jälkeen.

Salibandyliigan kauden 2016–2017 yleisökeskiarvo ennen MM-kisoja oli 575 katsojaa. MM-kisojen jälkeen pelatuissa 15 ottelussa se on ollut 761 katsojaa eli 24,5 prosenttia enemmän kuin aikaisemmin kaudella.

MM-kisojen jälkeen kolmanneksessa otteluista eli viidessä pelissä on katsomossa jännittänyt yli tuhat katsojaa.

– Maailmanmestaruus oli upea saavutus ja kisat lajillemme hieno näyteikkuna urheilua seuraavalle kansalle, Salibandyliiton pääsarjapäällikkö Jyrki Paajanen sanoo tiedotteessa.

– Kisojen TV-näkyvyys oli hyvä ja liigan kiinnostus kisojen jälkeen yleisömäärissä mitattuna vahvasti noususuuntainen. Liigaseurat ovat tehneet erinomaista työtä kisojen jälkeisten ottelutapahtumien ja niiden markkinoinnin eteen.

Koko salibandyliigan kauden tähänastinen yleisökeskiarvo on 604 katsojaa. Siinä on 8,8 prosentin kasvu viime kauden lukemaan, joka oli 551 katsojaa.

Suurin katsojakeskiarvo on toistaiseksi tamperelaisella Classicilla, 1195 katsojaa. Turun Palloseuran katsojakeskiarvo on 844, espoolaisen Oilersin keskiarvo on 826 katsojaa ja Seinäjoen Peli-Veljien 820 katsojaa. Muiden joukkueiden keskiarvot jäävät alle 800:n.