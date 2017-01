Mikael Granlund on petrannut kovasti viime kaudesta. LEHTIKUVA/AFP

Mikael Granlund on äitynyt oivaan vireeseen jääkiekon NHL:ssä. Lauantain pelikierroksella Granlund oli syötöillään juonimassa Minnesotan vierasvoittoa, kun Wild kukisti Dallasin 5–4.

Granlundille kirjattiin kaksi syöttöpistettä, joista toinen oli Jason Zuckerin voittomaaliin.

– Kiekon saatuani yritin vain laittaa sen maaliin. Kiekko osui ensin maalivahtiin ja sitten Zuckeriin ja meni sen jälkeen maaliin. Kelpasi kuitenkin meille, Granlund tuumi NHL:n nettisivuilla.

Hänellä on nyt koossa kuluvalla kaudella 10+24=34 tehopistettä 41 ottelussa. Lisäksi hänen plusmiinussarakkeessaan on hulppea lukema +22. Granlund on verrattain rivakassa tahdissa, sillä viime kauden NHL-runkosarjan lopulla hänelle oli kirjattu yhteensä 44 tehopistettä ja plusmiinussaldo oli 12 astetta pakkasen puolella.

Myös Minnesotan kapteeni Mikko Koivu kartutti Dallas-ottelussa pistetiliään. Hän teki ottelun avausmaalin ensimmäisessä erässä. Koivulle maali oli kauden 13:s. Hänellä on koossa yhteensä 30 tehopistettä tällä kaudella.

Teräväinen ja Lehterä maalinteossa

Dallasin maalivahti Antti Niemi luisteli maalilta vaihtoon Minnesotan mentyä nopeasti 3–0-johtoon. Niemelle ei kirjattu tilastojen mukaan ainuttakaan torjuntaa. Niemen tilalle tullut Kari Lehtonen torjui lopulta 26 laukausta.

Voittonsa myötä Minnesota nousi läntisen konferenssin kärkipaikalle.

New York Rangersin maalivahti Antti Raanta loukkaantui ottelussa Montrealia vastaan. Raanta piti nollan ensimmäisessä erässä kymmenellä torjunnalla, mutta jätti sen jälkeen kaukalon. Hänen ilmoitettiin kärsivän alavartalovammasta.

Rangers hävisi vieraspelinsä lopulta 4–5, ja joukkueen ruotsalaismaalivahti Henrik Lundqvistin torjuntaprosentiksi kirjattiin ankea 77,3.

Carolina-hyökkääjä Teuvo Teräväinen nakutti 1+1 tehopistettä, kun Hurricanes kaatoi kotihallissaan New York Islandersin 7–4.

Myös St. Louisin Jori Lehterä pääsi maalin makuun, kun Blues päihitti vieraskaukalossa San Josen 4–0.

STT