Tommi Pulli oli B-ryhmässä sijalla 17 ja Pekka Koskela 26:s. Pullin aika oli 1.12,27 ja Koskelan 1.12,99.

Naisten 500 metrillä Elina Risku oli B-ryhmässä kahdeksas ajalla 40,26.

Poutala oli perjantaina 500 metrin kisassa kymmenes, joten lauantaina sijoitus huononi pykälällä.

Kilpailun voittanut Nuis on hallinnut 1 000 metrin matkaa tämän kauden maailmancupissa, sillä hän on napannut viidestä kilpailusta neljä voittoa. Poutala on 1 000 metrin kokonaispisteissä kahdeksantena.

