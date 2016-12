SJK:n kapteenistoon kuuluva keskikenttäpelaaja Mehmet Hetemaj on tehnyt SJK:n kanssa uuden kolmivuotisen pelaajasopimuksen. Hetemaj’lla oli ennestään sopimus alkavasta kaudesta, mutta nyt solmittu uusi sopimus korvaa edellisen. Uusi sopimus kestää kauteen 2019.

- On ollut kaksi aika lentävää vuotta nyt Seinäjoella ja olen tuntenut itseni täällä tärkeäksi. Samoin saimme perheenlisäystä täällä, joten Seinäjoki alkaa olemaan itselleni aika merkittävä kaupunki ja lähellä sydäntäni. Perheeni on viihtynyt täällä ja SJK:sta on tullut iso seura meille, sekä minun perheeni, että vaimoni Wilman puolella. Se auttoi päätöksen kanssa, kun sekä minä itse että kaikki läheiseni ovat ottaneet niin läheiseksi itselleen tämän seuran, sanoo Mehmet Hetemaj.

- Koen, että täällä on hyvä olla pidempäänkin ja miksei vaikka koko loppujalkapallouranikin ajan. Eihän sitä tietenkään koskaan jalkapallomaailmassa tiedä, mitä tapahtuu, mutta ainakin tämän seuraavan kolmen vuoden ajan ajatukseni ovat täysin SJK:ssa, jatkaa Hetemaj.