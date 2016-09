Pohjois-Amerikan alle 23-vuotiaiden yhdistelmäjoukkueen valmentaja Todd McLellan on päättänyt ketjukoostumuksensa jääkiekon World Cupin huomiseen avausotteluun Suomea vastaan. Joukkueen 19-vuotias kapteeni Connor McDavid saa laidoilleen Auston Matthewsin ja Mark Scheifelen.

– Etsimme yhä yhdistelmiä, jotka antavat meille parhaat mahdollisuudet voittoon, McLellan sanoi World Cupin kotisivuilla.

– Mielestäni Connor on parantanut ja Auston on ollut yksi kärkihyökkääjistämme. He täydentävät toisiaan, Auston koollaan ja kyvyllään pitää kiekkoa ja Connor nopeudellaan, McLellan jatkoi.

Viime kesänä NHL:n varaustilaisuuden ykköspelaajana Torontoon valittu Matthews aloitti Pohjois-Amerikan joukkueen harjoitusleirin 13. hyökkääjänä.

– Joka kerta kun hän menee jäälle, hän pystyy sopeutumaan ympärillään oleviin pelaajiin ja täydentämään heitä. Auston osaa pelata nopeasti, mutta myös hidastaa pelin vauhtia ja suojata kiekkoa, McLellan kehui.

Huominen ottelu Suomea vastaan on Matthewsin ensimmäinen virallinen peli Toronton Canada Centressä, joka on hänen kotikaukalonsa tulevalla NHL-kaudella.

– En malta odottaa. Siitä tulee mahtavaa. Meille tämä on kotikenttä, erityisesti kun pelaamme eurooppalaista joukkuetta vastaan, Matthews ennakoi.

