Kauhajoen Karhun peli miesten Korisliigassa on sujunut hyvin kotona, mutta vieraissa ailahdellut. Kotona sarjan kolmantena oleva joukkue on hävinnyt vain sarjan avausottelun Helsingin Seagullsille, jonka se tosin voitti äskettäin vieraissa.

Karhua kolmatta kautta luotsaava päävalmentaja Sami Toiviainen kaipaa suojattiensa esityksiin lisää tarkkuutta ja potkua myös vieraspeleihin.

– Viime kaudella meillä oli myös ongelmia vieraissa. Vielä siihen ei ole yhtä selvää vastausta löytynyt, mutta pelimme vieraissa kaipaa huolellisuutta.

Voittaminen vieraissa vaatii hänen mukaansa lähes nappipelin.

– Kotietu on aina merkitsevä jokaisessa palloilulajissa ja sarjassa on niin paljon hyviä joukkueita. Uskon, että tulemme kuitenkin voittamaan vieraissa kevään aikana useamman pelin.

Karhu on ollut takavuosina aina kaukoheittojoukkue. Heitot joko uppoavat tai eivät kaukaa. Pitääkö se vielä paikkansa tällä kaudella?

– Ei pidä, jos tilastoja katsoo. Emme ole enää lähelläkään kärkeä kolmen pisteen heitoissa. Toki heitämme yhä kaukaa välillä, mutta se ei ole itsetarkoitus.

Toiviainen pitää hienona asiana maakunnan kannalta Lapuan Kobrien nousua sarjan kärkikahinoihin. Veristä taistelua joukkueiden välillä ei kuitenkaan ole.

– Ehkä se on sitä enemmänkin seurojen faneille ja taustajoukolle. Toki pelaajamme tietävät, että paikallispeli on vähän normaalia isompi peli ja se pitää voittaa. On helpompi kulkea kylällä sen jälkeen, kun peli on voitettu.

Toiviainen tervehtii ilolla joukkueen viime aikojen tehopelaajan Austin Hollinsin esityksiä.

– On hieno nähdä, miten hän on mennyt eteenpäin kauden aikana. Välillä peli oli ailahtelevaa, mutta nyt näyttäisi, että tasaisuus olisi löytynyt. Pelitilanteiden lukemisessa on hänellä eniten kehittämisen varaa.

Toiviainen pitää Hollinsia fiksuna ja nöyränä kaverina, joka oppii asiat nopeasti.

– Hänen isänsä on valmentanut NBA:ssa monta kautta ja valmentajan pojat oppivat yleensä nopeasti. Hän tekee myös kaikki asiat täysillä viimeisen päälle harjoituksissa. Hän on hyvä esimerkki siitä, millainen ammattiurheilija voisi olla.

Karhu sai viikolla harjoitella rauhassa. Seuraava ottelu on Nokialla lauantaina. Ensi viikon lauantaina Kataja saapuu Karhu-luolaan.

HANNU LUSA

Lue lisää Karhun koripallosta päivän lehdestä.