Lukon voitto kirjattiin numeroin 5-2 (3-0, 1-1, 1-1). Aleksi Saarelan laukaus yllätti Sport-vahti Mika Järvisen ajassa 8.55 ja tuloksena oli 1-0-johto-osuma Lukolle.

Puolustaja Steven Seigo vei Lukon 2-0-johtoon, kun avauserää oli pelattu reilut 13 minuuttia. Tilannetta edelsi Sportin hyökkäys, jonka Lukko käänsi nopeasti. Joose Antonen laukoi kiekon laitaväännöstä suoraan Seigon mailan lapaan, ja Seigo viimeisteli maalinsa.

Lukon kolmas osuma oli Aaron Gagnonin viimeistelemä ylivoimamaali. Sportin Matti Lamberg istui tuolloin kaksiminuuttista leikkaamisesta.

Toinen erä alkoi Saarelan toisella maalilla. 4-0 riitti Sportin maalivahdille Mika Järviselle ja Sportin valmennusjohdolle, ja Järvisen korvasi luukkumiehenä ottelun aloittanut Rasmus Rinne.

Sport sai kuparisen rikki ajassa 26.45, kun Otto Karvinen kavensi 4-1:een. Erik Riska laukoi ensin kiekon Lukon maalin ohi vasemmalta, ja kiekko kimposi kaukalon päädystä Karviselle, joka ei avopaikasta erehtynyt.

Heti perään Lukon Aaro Vidgrenille avautui makea maalintekopaikka, kun hän pääsi Sport-puolustukselta karkuun ja haastoi maalivahti Rinteen. Vidgren harhautti, mutta Rinne heittäytyi kiekon eteen, eikä Lukko päässyt lisäämään etumatkaansa.

Kolmannessa erässä ottelu alkoi tasaantua. Lukon Toni Suuronen sai kaksiminuuttisen estämisestä ajassa 50.59, ja päävalmentaja Tomek Valtonen komensi Rinteen pois Sport-maalilta. Sport lähti hakemaan kavennusta ilman maalivahtia ylivoimalla kuudella neljää vastaan. Riskinotto tuotti tulosta vain 10 sekuntia ennen Suurosen rangaistuksen päättymistä. Tälläkin kertaa maalin viimeisteli Karvinen.

Enempään takaa-ajoon Sportista ei ollut. Valtonen otti vielä kerran maalivahti Rinteen pois, mutta siitä oli seurauksena vain Toni Koiviston tyhjiin tekemä 5-2-maali.

Sportin joulukuu on ollut tuloksellisesti musta. Se on tähän mennessä pelannut joulukuussa yhdeksän ottelua, joista se on voittanut vain kaksi. Kahdesta voitosta vain ensimmäinen – joulukuun 1. päivä Vaasassa pelattu JYP-ottelu – on tuonut täyden kolmen pisteen voiton. Toinen voitto on 3-4-jatkoaikavoitto JYPistä Jyväskylässä.

Sportin seitsemästä tappiosta kaksi on tullut voittolaukauskilpailujen jälkeen.

Sportilla on vielä tilaisuus kohentaa joulukuun 2016 saldoaan, sillä Sportilla on kaksi kotiottelua ennen vuoden vaihtumista. Keskiviikkona Vaasaan saapuu tamperelainen Tappara ja perjantaina kouvolalainen KooKoo.

Pistepussin niukan karttumisen ohella Sportin kiusana ovat olleet joulukuussa loukkaantumiset. Sivussa on ollut avainpelaajia, kuten puolustaja Aleksi Laakso sekä hyökkääjät Joonas Komulainen, Markus Nenonen ja Ville Viitaluoma. Laakso palasi kokoonpanoon maanantaina, muut kolme muuta mainittua pelaajaa eivät ole vielä pelikuntoisia.

Sportissa ja samalla kotimaan liigassa debytoi maanantaina sentteri Aleksi Ainali, 21, jonka kanssa Sport on tehnyt kauden loppuun asti ulottuvan sopimuksen. Ainali tuli Sportiin Alaska-Anchoragen yliopistojoukkueesta Pohjois-Amerikasta. Nummelan Palloseuran kasvatti on pelannut NCAA-yliopistosarjassa tällä kaudella yhteensä 18 ottelua tehoin 0 + 4.

Ainali pelasi Sportin kolmoshyökkäysketjussa laitahyökkääjinään Tomi Körkkö ja Matti Lamberg. Hän sai peliaikaa myös ylivoimalla. Tehomerkintöjä tuoreelle sentterihankinnalle ei Lukko-ottelussa kertynyt.