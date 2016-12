Nissi valmensi PerPoa kaudella 2003–04. Silloin PerPon tähtipelaaja oli seuraa nyt valmentava Normunds Veinbergs.

– Olihan siinä oma latauksensa kohdata pohjoisen joukkue ja tuttu mies, kun itsekin olen pohjoisesta lähtöisin. Sinne on usein ollut pieni pakko ottaa ulkomaalaisia, ja Suomi voittikin tänään muun maailman joukkueen, Nissi sanoi.

PerPossa pelasi viisi ulkomaalaista, Leka Volleyssä ei yhtään.

Veinbergsin mielestä Nissi on tuonut Kuopioon mukanaan rentouden.

– Tapilla on enemmän ryppyjä kuin 12 vuotta sitten, mutta muuten on entisensä. Hän on saanut Lekan peliin rentoutta ja iloisuutta, Veinbergs sanoi.

Hakkuri Timo Leikas oli Lekan tehokkain 18 pisteellä, samaan pistemäärään pääsi PerPon virkaveli Fredric Gustavsson.

