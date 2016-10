Jari-Matti Latvala on käynnistänyt vauhdikkaasti Katalonian MM-rallin lauantaipäivän. Ralli 2 -säännön turvin kilpailussa edelleen mukana oleva Latvala kaasutti pohjat päivän kahdella ensimmäisellä erikoiskokeella. Latvala on ottanut rallin MM-sarjassa nyt kaikkiaan 461 erikoiskoevoittoa.

Erikoiskoe numero kahdeksalla Latvala oli 0,2 sekuntia nopeampi kuin toiseksi tullut Britannian Kris Meeke. Seuraavalla pätkällä Latvala päästeli ykköseksi 0,7 sekunnin erolla Espanjan Dani Sordoon.

Kärkitaistoon Latvalalla ei ole enää asiaa perjantain vetoakseli- ja ohjausvarsiongelmien vuoksi, mutta Volkswagen-kuljettaja nauttii yhä kilpailusta.

– Auto on fantastinen. Minulla on erittäin hyvä fiilis ajaa sitä. Eilinen oli totta kai pettymys. Voin olla vihainen, mutta se ei auta. Mitä voin tehdä tänään? Ajaa hyviä aikoja, Latvala kertoi ralliradiolle päivän avauserikoiskokeen jälkeen.

Rallin kärjessä jatkaa Dani Sordo. Ranskan Sebastien Ogier ei ole kyennyt saavuttamaan espanjalaista, vaan on 17,5 sekunnin päässä. Kolmantena on edelleen Norjan Andreas Mikkelsen. Hän on Sordoa perässä 35,3 sekuntia.

Kataloniassa ajetaan tänään vielä kuusi erikoiskoetta.

STT