Britannian MM-rallissa Jari-Matti Latvala harppasi viidenneltä sijalta kolmanneksi, kun takana on neljä erikoiskoetta eli puolet avauspäivän taipaleista. Latvalan ero kärjessä ajavaan Sebastien Ogieriin on 32,3 sekuntia.

Ott Tänak otti toisen peräkkäisen ek-voiton ja nousi 7,7 sekunnin päähän Ogierista. Latvala oli ek:n kolmas.

– Hieno erikoiskoe. Autossa on kaikki kunnossa, Latvala tiivisti ralliradiolle.

Latvalan kolmossija on kovasti uhattuna, sillä Kris Meeke on vain 0,2 sekunnin päässä ja Hayden Paddon 0,4 sekunnin päässä. Sekuntitaistossa kaasuttelee myös kuudentena oleva Craig Breen, joka on 4,8 sekuntia Latvalaa perässä.

WRC2-luokassa Esapekka Lappi kasvatti johtoaan Teemu Suniseen. Lappi on nyt 8,6 sekuntia edellä Sunista.

– Alussa meni hyvin, mutta sitten missasimme viimeisen risteyksen ja jouduimme palaamaan takaisin. Siinä saattoi mennä 10 sekuntia, Suninen kertoi erikoiskokeestaan.

Suomalaiskaksikon ohella MM-taistossa mukana oleva Jan Kopecky on kolmantena, 38,4 sekunnin päässä Lapista.

