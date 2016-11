Lasse Lehtinen jatkaa kotimaisen jalkapalloliigan puheenjohtajana ensi huhtikuuhun saakka. Tuolloin liigalle valitaan uusi puheenjohtaja. Lehtinen on toiminut tehtävässään marraskuusta 2010 lähtien.

– Jalkapalloliiga on kuluneen kuuden vuoden aikana kehittynyt päätöksenteon ja toiminnan suhteen aina vain yhtenäisempään suuntaan. Yhteishenki on ollut hyvä, ja sitä on ollut omiaan vahvistamaan liigan kiinnostavuuden ja näkyvyyden roima kasvu etenkin kahtena viime vuonna, Lehtinen kertoi tiedotteessa.

Liigan varapuheenjohtajana jatkaa KuPSin Ari Lahti. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin SJK:n Raimo Sarajärvi.

Lehtinen, Lahti ja Sarajärvi kuuluvat myös liigan hallituksen apuna toimivaan työvaliokuntaan. Sen jäseniksi valittiin uudelleen HJK:n Aki Riihilahti ja IFK Mariehamnin Sverker Skogberg.

STT