Winnipeg Jetsin Patrik Laine ja Boston Bruinsin maalivahti Tuukka Rask on valittu jääkiekon NHL:n vuosittaiseen tähdistöotteluun. NHL:n kotisivuilla julkaistussa 40 pelaajan tähdistölistassa on Laineen lisäksi mukana toinen tulokaspelaaja, Toronto Maple Leafsin Auston Matthews.

Laine on pelannut huikean kauden ja johtaa tulokkaiden pistepörssiä. Aivotärähdyksestä kärsivä suomalaishyökkääjä on tehnyt 42 pelaamassaan ottelussa pisteet 21+16=37. Matthews on pelannut 39 peliä, joissa on syntynyt 21 osumaa ja 14 maalisyöttöä.

NHL:n tähdistötapahtuma järjestetään tammikuun lopussa Los Angelesissa. Tämän vuoden tapahtumassa pelaajat on jaettu neljään tähdistöjoukkueeseen.

Viime vuonna NHL:n tähdistöotteluun ylsivät suomalaisista Leo Komarov ja Pekka Rinne.

STT