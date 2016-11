– Upeaa jatkaa Seinäjoella. Kaikki tässä neljän vuoden aikana on toiminut loistavasti. Seura menee eteenpäin kovaa vauhtia ja olosuhteet on loistavat, kommentoi Johannes Laaksonen seuran tiedotteessa.

Laaksonen, 25, on kotkalaisen KooTeePeen kasvatti, ja hän siirtyi SJK:hon vuonna 2012, kun seinäjokelaiset pelasivat vielä Ykkösessä.

SJK:n päävalmentaja Simo Valakari on erittäin tyytyväinen "Johnnyn" jatkosopimukseen.

– Laaksonen on ollut meillä jo pitkään, joten hän tietää meidän tavan toimia ja on omaksunut sen loistavasti. Jatkuvuus on tärkeää ja tiedämme, mitä saamme kun jatkamme työtä yhdessä. Hänellä olisi ollut varmasti muitakin vaihtoehtoja, mutta on hienoa, että hän jatkaa täällä meidän kanssamme, Valakari sanoi.

SJK:lla on nyt kasassa 21 pelaajasopimusta kaudelle 2017.