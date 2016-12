Asetelma on kutkuttava, sillä joukkueet majailevat sarjataulukossa peräkkäisillä sijoilla viidentenä ja kuudentena.

Korisliigan taso kovenee vuosi vuodelta.

– Ei siellä huonoja joukkueita ole. Taso nousee koko ajan ja tilanne näyttää hyvältä Suomen koriksen kannalta, Kobrien Jussi Turja luonnehtii.

Helsingin Seagulls on ollut alkukaudesta melkoisessa lennossa ja kärsinyt vasta yhden tappion.

– Siellä on kova porukka, josta suurin osa ollut pitempään yhdessä saman valmentajan kanssa. Heillä on hyvin rakennetut roolit ja homma on toiminut. Tiukkoja matseja heilläkin on toki ollut, eivätkä ole helpolla päässeet, Turja miettii.

Sarjan tasoa kehuu myös Karhun Juho Lehtoranta.

– Tämä liiga on kilpailukykyinen Euroopankin mittakaavassa. Esimerkiksi Joensuun Kataja pärjää hyvin eurokentillä.

Hän toivoisi, että useampia suomalaisjoukkueita uskaltautuisi euroliigoihin.

– Ihan varmasti täältä löytyisi muitakin kilpailukykyisiä joukkueita, mutta se on tietenkin myös taloudellinen kysymys.

Lehtoranta näkisi mielellään myös Karhun jonakin päivänä europeleissä.

– Ei siinä olisi mitään ongelmaa, koska seuran organisaatio on hyvä. Voi toki olla, että säännöt edellyttävät europeleihin isompaa hallia, hän pohtii.

Kobrat ja Karhu kohtaavat Lapuan urheilutalolla lauantaina 3.12. klo 17.

