Barcelonassa ammattilaisena pelaava Petteri Koponen on sairaalassa tarkkailtavana. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Maajoukkuekoripalloilija Petteri Koponen on tarkkailtavana barcelonalaisessa sairaalassa auto-onnettomuudessa saamiensa vammojen takia. Koposen seura Barcelona kertoo nettisivuillaan, että suomalaispelaaja joutui hoitoon sunnuntaisen kolarin jälkeen.

Seura kertoo Koposen saaneen päävamman. Hänen tilansa vakavuudesta ei kerrottu.

Takamies Koponen, 28, siirtyi kesällä lajin suurseuraan Barcelonaan venäläisestä Himkistä. Hän teki katalonialaisseuran kanssa 2+1 vuoden sopimuksen. Elokuisessa tiedotustilaisuudessa Koponen myönsi jännittävänsä uutta haastetta.

– Perhosia on vatsassa, mutta ehkä se on hyväkin. Tästä alkaa taas uusi vaihe uralla. Jännittää miten se lähtee. Vähän on pikkupoikaolo, Koponen sanoi elokuussa ennen lähtöään Espanjaan.

Ensimmäisessä pelissään Barcelonan riveissä Koponen heitti 11 pistettä, kun hänen joukkueensa kukisti harjoitusottelussa Sevillan.

Barcelona pelaa Euroopan korkeimmalla seurajoukkuetasolla, sillä se osallistuu 16 joukkueen Euroliigaan.

STT