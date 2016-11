Palloliiton hallitus järjestää 12. joulukuuta kokouksen. Tänään Alaja kommentoi melko ympäripyöreästi päävalmentaja Backen asemaa. Puheenjohtaja kuitenkin myönsi, ettei MM-karsinnoissa toistaiseksi tullut yksi piste tyydytä.

Backe ymmärtää saamansa kritiikin

Hans Backe sanoo ymmärtävänsä yllään leijuvan voimakkaan kritiikin.

– On normaalia, että kritiikkiä tulee, kun emme ole saaneet voittoja, Backe sanoi Jyväskylässä.

Palloliiton liittohallitus pitää kaupungissa parhaillaan kokoustaan.

Backe antoi liiton johdolle päävalmentaja-ajastaan raportin, joka hänen mukaansa otettiin ”erittäin hyvin vastaan”.

– Tärkeintä oli osoittaa, miten työskentelemme maajoukkueen kanssa, Backe tiivisti raporttinsa sisällön.

Suomi on kerännyt kuluvissa MM-karsinnoissa neljästä pelaamastaan ottelusta vain yhden pisteen. Joukkueen pelaaminen on jättänyt jokseenkin sekavan kuvan, ja Palloliitto on luvannut käsitellä kokouksessaan maajoukkueen tilannetta. Kokous on parhaillaan käynnissä suljettujen ovien takana.

Suomi ei ole voittanut Backen komennossa yhtään pelaamaansa ottelua.

– Lopulta kyse on tuloksista, mutta pelejä pitää analysoida syvemmin. Olemme näissä karsinnoissa luoneet paikkoja tasapeleihin ja voittoihin, Backe sanoi.

Vaikka kritiikkiä sataa, Backen mukaan vain Kosovo-ottelu on ollut Suomelta esityksenä heikko karsintapeli.

– Tärkeintä on, että esityksemme ovat tasaisia. Suorituksemme eivät saa mennä ylös ja alas.

Suomen mahdollisuudet MM-kisoihin ovat ohuet, vaikka takana on vasta neljä kamppailua. Backen mukaan ensi maaliskuussa pelattava Turkki-vierasottelu on erittäin tärkeä.

– Kroatia on lohkomme paras maa. En anna periksi neljän ottelun jälkeen. Turkki-ottelu on avainpeli, joka meidän on voitettava. Meidän täytyy saada voittoputki.

Ruotsalaisvalmentajan mukaan joukkueen hyökkäyspelaamisessa on parannettavaa.

– Olemme olleet myös hieman epäonnisia. Ei ole normaalia, että niin moni avauksen pelaajamme on samaan aikaan loukkaantuneena. Jopa Saksalla olisi ongelmia, jos seitsemän avauksen pelaajaa on poissa, Backe väittää.

STT