Niemi ajaa 24 tunnin kestävyyskilpailun Est 1 Racingin riveissä ja hänen lisäkseen tiimiin kuuluu myös neljä muuta kuljettajaa. Heistä tunnetuin lienee virolainen Raimo Kulli, joka ajoi Porsche GT3 Cupissa hopealle. Niemen ja Kullin lisäksi tiimiin kuuluvat virolaiset Toomas Annus ja Raivo Tamm sekä ranskalainen Thomas Padovani. Tiimi ajaa kilpailussa Porsche 991 GT3 Cup -autolla.

Niemen mukaan kilpailuun osallistuminen ei ole ollut mikään hetken mielijohde, vaan valmistautuminen aloitettiin jo viime kesänä.

– Porsche GT3 Cupin Botniaringin toisen osakilpailun yhteydessä tätä alettiin viritellä ja virolaisten puolelta Toomas Lambin on kerännäyt tiimin kasaan. Auto on muuten periaatteessa sama kuin Suomen sarjassa, mutta täällä meillä on käytössä muun muassa ABS-jarrut ja pikatankkaus.

Perjantaina Brnossa ajettujen ensimmäisten harjoitusten jälkeen tunnelma tiimissä oli jo korkealla.

Varsinainen 24 tunnin kilpailu alkaa huomenna lauantaina kello 13 Suomen aikaa. Niemellä ja Est 1 Racingillä tavoite on kristallinkirkas.

– Maltilla pitää lähteä liikenteeseen ja tavoite on nähdä ruutulippu sitten sunnuntaina, eli maaliin halutaan ehdottomasti päästä, Niemi toteaa.