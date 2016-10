Veikkausliigan mestari kuittaa Euroopan Jalkapalloliitolta UEFAlta kullasta 250 000 euroa. Sen lisäksi mestari selviää Mestarien liigan toiselle karsintakierrokselle, joka tuo lisää kahisevaa 300 000 euroa. Mestariseuran tilille tupsahtaa siis automaattisesti 550 000 euroa.

SJK pääsee Suomen cupin voittajana Eurooppa-liigan ensimmäiselle karsintakierrokselle, mikä tuo tilille 200 000 euroa. Vähintään Eurooppa-liigapaikan ovat varmistaneet jo myös MIFK ja HJK.

IFK Mariehamn johtaa sarjaa tällä hetkellä yhdellä pisteellä. Joukkue voittaa varmasti vähintään hopeaa ja on mestari, jos se voittaa Ilveksen tai jos sekä IFK Mariehamn–Ilves ja HJK–SJK päättyvät tasapeliin. Mikäli IFK pelaa tasan ja HJK tai SJK voittaa keskinäisen ottelunsa, nousee tuon ottelun voittaja mestariksi. IFK jää varmuudella hopealle, jos se häviää ottelunsa Ilvestä vastaan. Tuolloin mestariksi nousee HJK–SJK-ottelun voittaja tai tasapelissä mestariksi nousee HJK.

Varmalla mitalisijalla on myös HJK. Joukkue jää kuitenkin pronssille, jos se häviää SJK:lle. SJK:n ovat mahdollisia sijat 1–4. Neljänneksi seinäjokelaiset jäävät, jos he häviävät HJK:lle ja VPS voittaa FC Lahden ja vaasalaisten maaliero paranee neljällä maalilla SJK:hon nähden. Tämä on VPS:n ainoa mahdollisuus nousta mitaleille.

SJK:n peli HJK:ta vastaan alkaa kello 15 Helsingin Sonera Stadiumilla.