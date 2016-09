Kahdeksan eurooppalaismaan kiekkoilijoista koottu Euroopan yhdistelmäjoukkue on ollut jääkiekon World Cupin yllättäjä. Se on kukistanut Yhdysvallat, Tshekin ja Ruotsin tiellään tiistaina käynnistyvään loppuotteluun, jossa vastaan tulee Kanada.

– Se on meille häpeä, jos emme suhtaudu vakavasti siihen, mitä he ovat tehneet tähän mennessä. Kaikki näkevät, että kyseessä on hitonmoinen joukkue eikä vain hyvä tarina, Kanadan general manager Doug Armstrong sanoi World Cupin kotisivuilla.

Loppuottelusarjassa on kuitenkin vain yksi suosikki. Kanada voitti joukkueiden alkulohko-ottelun 4–1 ja on ennen loppuottelusarjaa voittanut 14 peräkkäistä ottelua turnauksissa, joissa parhaat pelaajat ovat mukana.

Euroopan valmentajana Ralph Kruger tunnusti jo ennen turnausta, että Kanadan kukistaminen on kovan työn takana.

– Tarvitaan maaginen päivä, maailmanluokan maalivahtipeli ja jotakin todella erityistä Kanadan voittamiseen, Kruger sanoi.

"Kyse on meistä"

Euroopan pitäisi löytää jotakin erityistä kahdessa pelissä kolmesta, sillä loppuottelusarja pelataan paras kolmesta -järjestelmällä.

– Kilpailemme vastustajan kanssa, mutta yritämme saada itsestämme kaiken irti. Olen muutenkin prosessiorientoitunut, ja niin me teemme. Silti tutkimme erittäin tarkasti heidän joukkueensa nyanssit ja sen, mitä he tekevät ja valmistaudumme parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta loppujen lopuksi kyse on meistä, Kanadan päävalmentaja Mike Babcock sanoi.

Finaalisarjan päävalmentajat tuntevat toisensa yli vuosikymmenen ajalta. Babcock palkkasi Krugerin Kanadan konsultiksi ennen Sotshin olympiakisoja, koska Kruger tuntee kansainvälisen jääkiekon perinpohjaisesti.

– Tietenkin hän tietää, miten Mike toimii, Armstrong sanoi.

– Valmennus on erittäin tärkeää, mutta pelaajat jäällä hoitavat homman tai eivät.

