– En odottanut voittavani tänään. Olen todella innoissani tästä voitosta, Akimova tiivisti Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n kotisivuilla.

Kaisa Mäkäräinen ampui yhden sakon sekä makuulta että pystystä ja sijoittui viidenneksi. Hän hävisi 7,5 kilometrin pikamatkalla Akimovalle 18,2 sekuntia.

Nove Meston kilpailun kärkikolmikko oli kokonaisuudessaan yllättävä. Akimovan tavoin puhtaasti ampunut Ranskan Anais Chevalier sijoittui toiseksi ja Yhdysvaltain Susan Dunklee kolmanneksi. Chevalier jäi kärjestä 4,3 sekuntia.

Sijat neljästä kuuteen menivät naisten maailmancupin tämänhetkiselle kärkikolmikolle, sillä Saksan Laura Dahlmeier oli neljäs, Mäkäräinen viides ja Ranskan Justine Braisaz kuudes. Heistä jokainen ampui kaksi sakkoa.

Mäkäräiseltä kelpo hiihto

Mäkäräiseltä lipsahti makuupaikalla heti ensimmäinen laukaus ohi. Sama tapahtui pystyammunnassa, kun ensimmäinen laukaus tuotti suomalaiselle pettymyksen. Hiihtoajoissa Mäkäräinen oli toiseksi nopein.

Maailmancupin kokonaiskisassa Mäkäräinen jatkaa toisena, kun takana on kuusi kilpailua. Hänellä on koossa 248 pistettä, kun cupin kärjessä oleva Dahlmeier on kerännyt 320 pistettä.

Mari Laukkanen sijoittui pikakilpailussa suomalaisista toiseksi parhaiten ollen 25:s. Laukkanen ampui kolme sakkoa.

– Sekä Kaisalta että Marilta nähtiin kelpo hiihto. Tämä oli iltakisa, pientä tuulta ja paikoin jäinen latu pehmeni. Nämä eivät olleet meille lempiolosuhteet, sanoi puhelimitse Suomen päävalmentaja Antti Leppävuori.

Nove Mestossa kisataan lauantaina miesten ja naisten takaa-ajokilpailuissa.

– Mahdollisuudet hyviin sijoihin ovat olemassa, Leppävuori tiivisti.

Muista suomalaisista Laura Toivanen oli perjantaina sijalla 76 ja Auli Kiskola 84:s.

STT