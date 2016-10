Jääkiekkoliigassa pelaava Oulun Kärpät on solminut loppukauden kattavan sopimuksen tshekkiläisen laitahyökkääjän Jiri Tlustyn kanssa. 28-vuotias Tlusty on pelannut yhdeksän viime kautta NHL:ssä. Hänellä on vyöllään 446 ottelua taalaliigassa Toronton, Carolinan, Winnipegin ja New Jerseyn riveissä.