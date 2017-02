Jääkiekon NHL:ssä Jyrki Jokipakan Calgary hävisi myöhään sunnuntaina ottelun New York Rangersia vastaan. New York Rangers vei voiton kotonaan luvuin 4–3. Jokipakka viiletti jäällä reilut 12 minuuttia. Antti Raantaa ei nähty New York Rangersin maalilla, vaan kotijoukkueen maalia vahti ruotsalainen Henrik Lundqvist. Hän torjui 29 kertaa.