Pelicans sai otteluun kovan luokan paluumuuttajan, kun Antti Tyrväinen palasi lahtelaisten riveihin ensi kertaa sitten kauden 2010–2011. Pitkä pelitauko näkyi miehen otteissa.

– Aika shokkina tuli ensimmäinen erä. Kuitenkin viisi kuukautta oli edellisestä pelistä ja eilen vasta ensimmäiset joukkuetreenit. Toistojen kautta tämä varmasti lähtee kulkemaan, kovaluinen hyökkääjä naureskeli.

Joukkueet tahkosivat kaksi ensimmäistä erää maalittomina, mutta päätöserässä saatiin kiekkoa maaliin asti. Pelicans siirtyi ensin johtoon, kun Roope Elimäki iski ottelun avausmaalin. JYP kuitenkin nousi tasoihin ylivoimalla Sami Nikun lämärillä.

Voittomaalikisassa ainoa onnistuja oli kotijoukkueen Joonas Nättinen. JYP-vahti Markus Ruusu torjui toisen pelinsä ja toisen voittonsa rankkarikisassa.

– Hyvin on pelit lähteneet käyntiin Liigassa. Kovasti on tehty töitä, ja tämä on pieni palkinto siitä. Pitää parantaa peli ja kiekko kerrallaan, Ruusu totesi.

STT