– Onhan se hieno pelata niitä vastaan, ja kun pääsee tekemään maalin, niin on se iso juttu, HIFK-kasvatti Tallberg iloitsi.

Voiton suuruus kuului myös pukuhuoneesta käytävälle, kun Jukurit riemuitsi ryöstöään. Jopa kakkosvalmentaja Ville Nieminen tuuletteli mennessään kopista ulos.

HIFK:n leirissä oltiin hyvin tuskallisen oloisia, ja kotiyleisökin antoi jo oman kritiikkinsä buuauskonsertilla.

– Ei siihen hirveän tyytyväinen voi olla. Sitä pitää miettiä, että miksi näin on ja miksi ei saada parempaa aikaiseksi. Jos joku kuvitteli, että tämä on helppoa meillä tai jollain muulla ja joku tanssii tästä vain, niin on väärässä, HIFK:n päävalmentaja Antti Törmänen mietti.

STT