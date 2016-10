Ässät pelastivat osumillaan puolustaja Jere Seppälä sekä hyökkääjät Charles Bertrand ja Juha Kiilholma.

– Pisteiden muodossa on tullut mukavasti palkintoja, mutta olen toki päässyt pelaamaan viime kauteen verrattuna nyt myös ylivoimaa, kiteytti maalilla ja syöttöpisteellä kauden pörssilukemansa saldoon 4+5 nostanut espoolaiskasvatti Seppälä.

Jukurit kävi johdossa ykkössentterinään alkukaudesta huhkineen Henrik Koiviston kauden seitsemännellä maalilla, mutta Turo Asplundin päätöshetkien kavennus tuli liian myöhään.

– Ihan riittävät kuviot saimme aikaan, jotta tulos olisi voinut olla toinen. Jos tällä lailla jatketaan, mahdollisuus voittoihin on olemassa, hyväksyi Jukurien päävalmentaja Risto Dufva omiensa suorituksen.

Nuori Kokkonen pelasi hajavaihtoja

Mikkelissä Jukurien ja Ässien ottelussa nähtiin vuonna 1975 perustetun jääkiekkoliigan kaikkien aikojen nuorin pelaaja. Jukurien puolustajana debytoi mikkeliläiskasvatti Mikko Kokkonen, jolla on ikää 15 vuotta ja yhdeksän kuukautta.

Juniorin peliaika jäi viiteen vaihtoon ja vajaaseen kolmeen minuuttiin kahden ensimmäisen erän aikana.

– Pelasimme ihan hyvän pelin. Kaveri voitti ihan tuurilla. Hyvällä mielellä tästä voi lähteä ensimmäisiin maajoukkuepeleihini 16-vuotiaissa, Kokkonen totesi.

Pääsarjan kaikkien aikojen nuorin on yhä SM-sarjassa tammikuussa 1969 debytoinut Ässien Pekka Rautakallio, jolla oli ikää 15 vuotta, viisi kuukautta ja 25 päivää.

NHL-jääkiekkoon pääsee mukaan vasta 18 vuotta täytettyään. Suomessa ei ikärajoitteita ole.

– Joukkueessani on ollut vanhempiakin pelaajia, jotka ovat painaneet tuskin 70 kiloa. Kokkonen pelasi kuitenkin jo kaikki kymmenen harjoitusottelua ja painaa 85 kiloa, vastasi vastuullisuuskysymyksestä närkästynyt päävalmentaja Dufva.

Mikko Kokkonen on ensimmäinen 2000-luvulla syntynyt pelaaja liigassa. Harjoituskaudella hän pelasi Jukurien liigajoukkueen paidassa kuusi ottelua. Syyskaudella hän on kiekkoillut nuorten SM-liigassa, jossa hänelle on kirjattu 13 ottelussa 3+3 tehopistettä. Kokkonen nimettiin hiljattain alle 16-vuotiaiden maajoukkueeseen.

STT