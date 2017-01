Jalkapallon ykkösessä pelaava pietarsaarelaisseura FF Jaro on solminut yksivuotisen pelaajasopimuksen kreikkalaisen keskikenttämiehen Giorgos Katidisin kanssa.

Katidis saapui perjantaina Pietarsaareen, harjoitteli Jaron kanssa viikonloppuna ja vakuutti nopeasti Jaron valmennusjohdon. Katidisin ja Jaron sopimus kattaa kauden 2017.

23-vuotias Katidis nostatti kansainvälisen kohun vuonna 2013 tekemällä maalinsa jälkeen natsitervehdyksen. Katidis pelasi tuolloin AEK Ateenassa.

Katidis selitti ottelun jälkeen, ettei tiennyt tervehdyksen merkitystä. Hän sai kuitenkin elinikäisen porttikiellon Kreikan maajoukkueisiin, ja myös pelit AEK:ssa päättyivät. Sen jälkeen Katidis on pelannut Italiassa ja kotimaassaan, viimeksi Kreikan kakkostasolla.

– En voi muuttaa sitä, mitä on tapahtunut, mutta haluan alleviivata, etten kannata mitään rasistista ideologiaa. Kadun sitä hetkeä, kun juhlin maalia tavalla, jolla oli sellainen poliittinen viesti, johon en olisi koskaan halunnut tulla linkitetyksi, Katidis sanoo Jaron verkkosivuilla.

– Tästä lähtien keskittymiseni on täällä Jarossa, ja toivottavasti kaudesta tulee onnistunut.

Jaron valmentaja Kristian Heames on tuoreeseen sopimukseen tyytyväinen.

– Katidis oli aiemmin erinomainen nuori ammattilainen, ja toivottavasti siirto uuteen seuraan uudessa maassa auttaa häntä kehittymään pelaajaksi, jolla on edessään entistä kirkkaampi tulevaisuus. Meillä on korkeat tavoitteet tälle kaudelle ja niin on hänelläkin, joten meidän pitäisi sopia hyvin yhteen, Heames kommentoi seuran verkkosivuilla.