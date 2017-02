FF Jaro kertoo asiasta verkkosivuillaan .

Ouzin Ndoye on 24-vuotias senegalilainen puolustaja, joka pystyy pelaamaan myös puolustavana keskikenttäpelaajana. 189-senttinen Ndoye kuului vuodet 2013-2015 Belgian liigassa pelaavan Zulte Waregemin joukkueeseen.

Peliaika pääsarjassa oli kuitenkin tiukilla ja Ndoye lainattiin Belgian toiseksi korkeimmalle sarjatasolle, jossa hänen seuroinaan oli RWDM Brussels ja R.W.S. Bruxelles. Belgiasta Ndoye siirtyi Kazakstaniin FC Kyzylzharin paitaan. Ndoyen edellinen seura oli Intian pääsarjan Kerala Blasters, jossa hänen kanssaan samaan aikaan pelasi Jarossa kaudella 2015 pelannut Didier Boris Kadio.

Ndoye saapuu Pietarsaareen tiistaina.

Christian Eissele on Ndoyen tavoin syntynyt vuonna 1992 ja pituutta keskushyökkääjällä on 188 senttiä. Floridassa syntyneelle Eisselelle Suomi on tuttu maa, sillä hän on edustanut PS Kemiä niin Kakkosessa, Ykkösessä kuin Veikkausliigassakin. Vuosina 2012-2013 Eissele teki PS Kemille 50:ssä Kakkosen ottelussa peräti 44 maalia.

Kaudeksi 2014 hän siirtyi Ruotsin 1. divisioonan IK Brageen, jossa hän teki puolentoista vuoden aikana 39:ssä pelaamassaan sarjaottelussa 15 maalia.

Eissele siirtyi heinäkuussa 2015 takaisin PS Kemiin ja oli auttamassa seuraa nousemaan Veikkausliigaan tekemällä 11:ssä ottelussa seitsemän maalia. Veikkausliigassa syntyi viime kauden aikana yksi maali.

Eissele saapuu Pietarsaareen lauantaina.