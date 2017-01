Harden on NBA-historian ensimmäinen pelaaja, joka on samassa ottelussa kerännyt vähintään 50 pistettä, 15 levypalloa ja 15 syöttöä. LEHTIKUVA/AFP

Houstonin takamies James Harden nakutti 53 pistettä, 17 syöttöä ja 16 levypalloa, kun Rockets väänsi 129–122-vierasvoiton New York Knicksistä NBA-koripalloilussa. Harden on NBA-historian ensimmäinen pelaaja, joka on samassa ottelussa kerännyt vähintään 50 pistettä, 15 levypalloa ja 15 syöttöä.