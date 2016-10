Kolmella joukkueella on mahdollisuudet vielä mestaruuteen. Vahvimmin mestaruudessa on kiinni IFK Mariehamn, joka johtaa sarjaa pisteen erolla ennen HJK:ta. Kahden pisteen päässä IFK Mariehamnista on puolustava mestari SJK.

Päätöskierroksella IFK Mariehamn kohtaa kotikentällään Ilveksen ja HJK ja SJK pelaavat vastakkain Helsingissä.

STT