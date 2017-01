Jalkapalloliiga avataan tänä vuonna aiempaa kevyemmällä tahdilla. Valmentajia kiusannutta alkuruuhkaa on helpotettu niin, että huhtikuussa joukkueet tahkoavat noin peli per viikko -tahtia. Eikä toukokuussakaan tahti juurikaan kiristy.

– Ottelurytmitystä on pyritty saamaan tasapainoisemmaksi. Huhtikuussa rytmitys on hyvin maltillinen, ja toukokuussakin suhteellisen maltillinen, kuvaili liigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa alkukautta julkistaessaan kauden 2017 otteluohjelman torstaina.

– Tämä on tehty ruuhkaa välttämään. Muutosta on saatu myös siihen, että pelejä kolmen päivän välein on nyt 11, kun viime kaudella vastaava määrä oli 26. Toivotaan, että se näkyy myös niin, ettei tule loukkaantumisia ja pelaajat ovat virkeämpiä. Pystytään esittämään yleisölle vauhdikkaampaa peliä.

Ohjelmassa on Marjamaan mukaan entistä enemmän seurakohtaisempaa lähestymistä, sillä "kukin tietää omalla alueellaan, mikä toimii". Tämä näkyy muun muassa lauantaipelien määrän lisääntymisenä.

– Siirrymme todella vahvasti lauantaille. Peleistä lähes kolmasosa eli 64 on lauantaisin, eikä tällaista määrää ole liigahistorian aikana ollut. Sunnuntai sitten hieman vähenee. Tätä lauantaipainotteisuutta ovat sekä seurat että kannattajat toivoneet, Marjamaa sanoi.

– Ja peliaikojen osalta on hieman vaihtelua, ei niin lukittua peliaikaa vaan seurakohtaisesti tehty vapauksia.

Ohjelmaa muokkaavat tietysti myös pelit eurokentillä.

– Siellä on Suomen mittakaavassa isoja rahasummia tarjolla.

Poliisi käskee

Helsingin paikallispeleihin HJK:n ja HIFK:n välillä tuli selkeä linjaus poliisilta.

– Maanantai ja tiistai, eikä kannata muita päiviä siihen katsella, Marjamaa sanoi.

Stadin derbyt otteluohjelmasta löytyvät tiistailta 23. toukokuuta, maanantailta 31. heinäkuuta ja tiistailta 12. syyskuuta.

– Poliisin kanssa tehdään yhteistyötä, ja kuka nyt lähtee poliisia vastustamaan, Marjamaa mainitsi.

