– En voi ottaa kantaan aiempiin tapauksiin. Voin silti luvata, että 2026 kisojen hakukilvasta tulee niin läpinäkyvä, ettei se jätä tilaa epäilyksille, Infantino kertoi torstaina.

Seuraavat MM-kisat on myönnetty Venäjälle ja Qatariin. Molempia ratkaisuja on kritisoitu. Kisoja on vaadittu jopa peruttaviksi.

– Jatkossa Fifa tarvitsee enemmän jalkapalloa ja vähemmän politiikkaa. Luotan parempaan tulevaisuuteen, Infantino arvioi järjestön nykytilaa.

STT