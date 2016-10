Islannin kansallisstadion on loppuunmyyty, mutta vielä vajaat kaksi tuntia ennen alkuvihellystä saatavilla oli noin 300 vapautunutta pääsylippua. Suomesta paikalle on matkannut lähestulkoon kymmenesosa stadionkapasiteetista eli 900 katsojaa, ja Reykjavikin katukuvassa he ovat näkyneet ja kuuluneet kannustuslauluineen läpi päivän.

Islannin oikukas sääkin suosii peliä. Eilen Reykjavikia piiskannut armoton tuuli ja sade ovat laantuneet, ja ennusteiden mukaan ottelun aikanakaan ei sää kiusaa.

Suomi ja Islanti ovat tasapisteissä ennen illan ottelua MM-karsintalohko I:ssä. Islanti avasi matkansa kohti Venäjällä 2018 pelattavaa lopputurnausta 1–1-vierastasapelillä Ukrainan kanssa, ja Suomi pelasi Turussa 1–1-tasapelin Kosovon kanssa. Lohko on tyystin tasoissa, sillä Kroatia ja Turkki tasasivat avauskierroksella myös pisteet 1–1-tuloksella.

Lohkon muut pelit tänään ovat Kosovo–Kroatia ja Turkki–Ukraina.

