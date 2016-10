Kolmen viikon aikana kaksi tasapeliä kotimaan liigassa pelannut ja tappion Mestarien liigassa kokenut Bayern jatkaa sarjakärjessä, mutta valmentaja Carlo Ancelotti tylytti pelaajiaan Eintracht-tasurin jälkeen. Ei ihme, sillä Bayern menetti 2–1-johdon ulosajon takia vajaamiehisenä pelanneen Eintrachtin tasoitettua.

– Emme pelanneet hyvin, ja asenne oli huono. Nukuimme ensimmäisen puoliajan, ja se on liikaa missä tahansa pelissä. Minun on muutettava tuo, haluan nähdä joukkueeni pelaavan. Minun on mietittävä muutoksia, Ancelotti murisi.

STT