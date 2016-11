"Torsti on toivoa täynnä", ehdotti Samu Torsti otsikoksi ennakkojutulle kaksi päivää ennen Levin maailmancup-pujottelua. Sunnuntain kisan jälkeen sanoma oli yhä voimassa, kun Torsti oli laskenut kakkoslajissaan sijalle 47, kuudenkymmenenyhdeksän sadasosasekunnin päähän paikasta toisella kierroksella.

– Torsti oli toivoa täynnä ja on ehdottomasti edelleen, Torsti sanoi laskunsa jälkeen.

– Tämä oli melkein puoli voittoa. Näillä päivillä ja toistoilla tuo oli se, mitä oli otettavissa.

Levin rinne on kaksijakoinen. Yläosa on hyvin loiva, loppuosa jyrkkä, ja näiden taitoskohta on monille laskijoille vaikea.

– Se harmittaa, että maltti petti ratkaisevalla hetkellä. Jyrkän ylitys oli heikko. Lähdin vähän hätäilemään viimeisellä kummulla ennen ylitystä enkä saanut enää koottua laskua sen jälkeen, Torsti tunnusti.

– Mutta kyllä Torsti on edelleen toivoa täynnä. Tämä oli hyvä homma.

Kisan voitti ylivoimaisesti Itävallan Marcel Hirscher, joka jätti toiseksi sijoittuneen maanmiehensä Michael Mattin 1,3 sekunnin ja kolmanneksi ehtineen Italian Manfred Mölggin 1,31 sekunnin päähän.

Kolme suomalaista laski ulos

Kisan kuudesta suomalaisesta paras oli Joonas Räsänen, joka kiri sijalle 36 ja jäi toisesta kierroksesta 19 sadasosasekunnin päähän. Räsäsen ja Torstin väliin kiilasi vielä Jens Henttinen sijalle 39. Victor Malmström, Eemeli Pirinen ja Juho Handolin laskivat ulos.

– Kyllä se ero kärkeen on varmuudessa. Vauhti riittää, mutta jyrkemmällä se on se, mitä pitää harjoitella, ja perusvauhdin kasvattamista, ettei tarvitse laskea noin riskirajoilla, Räsänen arvioi.

Pirinen laski ulos aivan radan lopussa.

– Alkuun lähti ihan hyvin, ei mitään ihmeellistä, ihan perushyvää pujottelua. Kun tulin jyrkälle, en vaan saanut asentoa missään vaiheessa kuntoon. Se jäi liian takapainoiseksi ja meni taisteluksi koko matka, Pirinen kertasi.

– Tulos oli ihan odotettu, kun ei ole koko vuonna harjoiteltu tuollaista jyrkkää puikkaa.

Pirisen ykköslaji on suurpujottelu, ja viime päivien harjoitukset olivat sujuneet vaihtelevasti.

– Aika hyvä olo oli lähteä kisaan. Viimeiset harjoitukset olivat menneet huonosti, mutta sain aika hyvin tsempattua. Kyllä oli kiva, kun oli vähän kotiyleisön painetta ja tukea. Kaikki tähtimerkit olivat kohdallaan, mutta ei vaan natsannut, Pirinen kertasi.

Suomen päävalmentaja Janne Haarala toivoi, että mieslaskijat hakevat voittoja Euroopan cupista ja kasvattavat siten itseluottamustaan.

– Miesten osalta vituttaa. Pari kymmenystä oltiin toisen kierroksen rajan väärällä puolella, ja se olisi ollut taitojen puolesta tehtävissä. Jokainen ymmärtää, että jos lasketaan mäkeä minuutin ajan ja maalissa eroa on 20 sadasosaa, se ei ole paljon. Mutta kun Euroopan cupista saadaan pari voittoa, tilanne on ihan toinen.

Haarala haki toivoa siitä, että kisan voittanut Hirscher oli ensimmäisellä kierroksella alle kaksi sekuntia Räsästä ja Henttistä nopeampi.

– Hirscher on maailman paras pujottelija, ja jos meidän kaverit ovat häntä 1,8 sekuntia jäljessä, se ei ole paljon. Meidän parhaat pujottelijamme eivät häviä taitotasossa, vaan ero tulee rutiinista ja itseluottamuksesta, päävalmentaja sanoi.

STT