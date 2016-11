Nimellä Helsinki REDS kulkeva joukkue kilpailee Overwatch-pelissä, jossa on kuusi pelaajaa. Joukkueella on myös manageri ja myöhemmin nimettävä valmentaja. Tavoitteena joukkueella on päästä jo ensi vuoden puolella pelaamaan kansainvälisiä turnauksia.

– IFK haluaa kehittyä ja kasvaa sen mukana. E-urheilun digitaalisuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia palvella suuria yleisöjä ja kehittää omaa toimintaamme, kommentoi HIFK-Hockeyn toimitusjohtaja Jukka Valtanen tiedotteessa.

– Tavoitamme uutta yleisöä toimimalla uudessa ympäristössä sen vaatimalla tavalla ja sen ehdoilla.

STT