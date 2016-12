Rauman Lukko on onnistunut Kari Heikkilän valmennuksessa kasvattamaan laihaa pistepussiaan jääkiekon Liigassa. Heikkilän valmennuksessa Lukko on pelannut viisi ottelua, ja yhtä monta kertaa raumalaiset ovat poistuneet kaukalosta ainakin yksi piste mukanaan. Lauantaina Vaasan Sportista otetun 4–1-kotivoiton jälkeen viiden ottelun pistesaldo on 11.