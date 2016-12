– En toki voi kiistää sitä, ettemme saaneet haluamiamme tuloksia. Lopulta kyse on tuloksista, Backe myönsi puhelimessa.

Backen aika Suomen päävalmentajana kesti alle vuoden, sillä hän hyppäsi maajoukkueen peräsimeen tammikuussa.

Pesti päättyi potkuihin, joista hän kuuli lauantaina. Pitkän valmennusuran lisäksi Backe on tehnyt töitä muun muassa jalkapallokommentaattorina televisiossa.

– Alan miettiä tulevaisuuttani alkuvuodesta. Saatan jatkaa valmentamista tai tehdä kommentaattorin töitä. En ole vielä päättänyt, ruotsalaisvalmentaja kertoi.

Suomi ei voittanut Backen aikana yhtään maaottelua. Kuluvissa MM-karsinnoissa joukkue on kerännyt neljästä pelaamastaan ottelusta yhden pisteen.

– Tunnelmat ovat vähän surulliset, kun tämä päättyi näin. Olisin toivonut lisää aikaa joukkueen kanssa, Backe sanoi potkuistaan.

Tilalle nousee motivoitunut ja nälkäinen Kanerva

Backen tilalle päävalmentajaksi valittu Markku Kanerva tunnetaan rauhallisesta olemuksestaan. Vastaukset toimittajien kysymyksiin irtosivatkin maanantai-iltana rauhallisesti.

– Hyppään päävalmentajaksi motivoituneena ja nälkäisenä. Tärkeintä on palauttaa usko joukkueeseen, ja siihen paras lääke on napsia pisteitä. Paineet kuuluvat valmentajan luontoisetuihin, Kanerva kertoi.

Kanerva työskenteli Backen valmennusryhmässä apuvalmentajana. Hän on ollut urallaan A-maajoukkueessa kahdesti väliaikaisena päävalmentajana.

Edellisen kerran Kanerva veti A-maajoukkuetta vuosi sitten syksyllä, jolloin väliaikainen paikka aukesi Mixu Paatelaisen potkujen jälkeen. Tuloksena oli neljästä EM-karsintaottelusta kaksi tasapeliä ja kaksi voittoa. Tuolloin Suomi pelasi puolustusvoittoista jalkapalloa ja keskittyi usein kyttäämään nopeita vastaiskupaikkoja.

– Ne pelit antoivat itsellenikin varmuutta siitä, että olen valmis tähän. Tämä on pesti, jota moni havittelee ja josta moni unelmoi.

Täsmällistä analyysiä Kanerva ei vielä halunnut sanoa siitä, millaista jalkapalloa Suomi hänen komennossaan jatkossa pelaa.

Palloliiton Alaja: Tämä on tulosurheilua

Palloliiton puheenjohtajan Pertti Alajan mukaan Backen päävalmentajapesti päättyi yksinkertaisen syyn takia: tulokset ovat olleet liian heikkoja.

– Tämä on tulosurheilua. Valtavasti on ollut epäonnea, mutta koossa on vain yksi piste, Alaja sanoi Huuhkaja-television videohaastattelussa.

– Päätökseemme valita Kanerva eivät vaikuttaneet talousasiat. Taloutemme on vankka, Alaja sanoi.

Kanervan sopimus on kolmivuotinen, ja siinä on optio vuoden 2020 EM-lopputurnauksesta.

Backen valinta syntyi avoimella päävalmentajahaulla. Alajan selitys sille, miksei Kanervaa valittu jo tuolloin, oli ytimekäs.

– Hän ei hakenut silloin paikkaa.

Yhtä ytimekäs oli vastaus siihen, mikä on maajoukkueen tavoite Kanervan komennossa.

– Vuoden 2020 EM-lopputurnaus, Alaja sanoi.

Kanervan tueksi valmennusryhmään tulevat Simo Valakari ja Jonatan Johansson. Antti Niemi jatkaa maajoukkueen valmennuksessa.

STT