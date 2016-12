Jymy kohtaa lauantaina Limingan ja sunnuntaina Porin Karhut Nurmohallilla.

Jymyn valmentaja Jarmo Eteläaho ottaa liigavahvistukset avosylin vastaan.

– Peliveljillä on neljän viikon tauko peleissä, joten pojat saavat pelituntumaa ja vahvistavat massiivisesti meitä. Tekevät varmasti parhaansa, niin eiköhän se tuo hyviä asioita mukanaan.

Aivan pystymetsästä kvartetti ei Jymyn leiriin hyppää.

– Vedimme keskiviikkona SPV:n kanssa koko joukkueen yhteistreenit ja tänään (torstaina) kaikki neljä ovat mukana Jymyn treeneissä, Eteläaho sanoo.

Hankkio on mättänyt liigassa toiseksi eniten maaleja (21), joten viikonloppuna nähdään onko miehen ruuti kuivaa myös divaritasolla.

Sarjanousija Jymy on maksellut alkukaudesta uudella portaalla oppirahoja ehkä liiankin kanssa. Jymy on tällä hetkellä 14-joukkueen sarjassa sijalla 11. Kahdestatoista ottelusta tilillä on neljä voittoa, yksi tasapeli ja seitsemän tappiota.

Viidestä kotiottelustaan Jymy on voittanut vain yhden, kun HIFK kaatui 8-6.

– Jokaisessa ottelussa on kuitenkin pelattu voitosta eli mitään selkäsaunoja ei olla saatu, Eteläaho korostaa.

Jymyn tehokkain on ollut Jose Kivipelto, joka on nakutellut 16+6. Hannu Palomäen saldo on 9+8 ja Miko Saarelan 5+8.

Esa Kivimäki