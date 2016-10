Filppulan panos ei riittänyt voittoon asti, sillä Nashville kaatoi floridalaiset 4–3. Nashville teki maaleistaan kolme ylivoimalla.

Nashvillen riveissä viiletti Miikka Salomäki, ja maalivahti Juuse Saros oli luukkuvahtina.

New York Rangersin riveissä puoliksi suomalainen Mika Zibanejad teki maalin, mutta joukkue hävisi New Jerseylle 4–5. Ruotsalaisen Zibanejadin isä on iranilainen ja äiti suomalainen.

Rangersin maalilla Antti Raanta aloitti pelin ja päästi runsaassa 30 minuutissa kaksi maalia. Lopun pelasi Magnus Hellberg. Suomessa kiekkoillut Johann Auvitu syötti kolme New Jerseyn osumaa.

STT