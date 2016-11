NEW YORK

Jääkiekon yön NHL-kierroksella Tampa Bayn Valtteri Filppula on jatkanut tehokasta kauttaan ottelussa New York Islandersia vastaan. Filppula iski maalin ja keräsi syöttöpisteen vierasottelussa, joka päättyi Tampa Bayn murskavoittoon luvuin 6–1. Filppula on tehnyt kauden aikana kymmenessä pelissä nyt tehot 4+3.