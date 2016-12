Englantilaisjalkapalloilija Gareth Barryllä on mahdollisuus rikkoa ensi kaudella pelattujen otteluiden ennätys Valioliigassa. Barry, 35, solmi perjantaina vuoteen 2018 asti ulottuvan jatkosopimuksen Evertonin kanssa.

Keskikenttäpelaaja Barry on pelannut urallaan 609 ottelua Englannin pääsarjassa. Pelattujen otteluiden ennätystä pitää hallussaan Manchester United -ikoni Ryan Giggs, jolla on 23 ottelua Barryä enemmän.

– Toivotaan, että Barry rikkoo ennätyksen. Hän on hiljainen persoona, mutta hänellä on vahva luonne. Hän on 35-vuotias, mutta yhä niin tärkeä pelaaja joukkueelle, Evertonin manageri Ronald Koeman sanoi.

Myös Evertonin laitapuolustaja Leighton Baines jatkaa Liverpoolin sinisellä puolella. Bainesin uusi sopimus kestää vuoteen 2019.

STT